VIDEO - Un enfant de 9 ans rencontre un ours à l'état sauvage dans les Pyrénées, et le filme !

Un enfant de 9 ans filme un ours à l'état sauvage, dans les Pyrénées

Jean-Louis Orengo est le papa de Tanaan, 9 ans. Tous deux vivent à Saint-Lizier, en Ariège. Ce dimanche 16 juin, ils partent ensemble pour une randonnée, au dessus de la commune de Seix. Une journée qu'ils n'oublieront pas ...En pleine nature, à l'état sauvage, père et fils repèrent un ours ! Au total, ils restent plusieurs heures, à 80 mètres de l'animal, à l'observer et à le filmer. L'ours ne bronche pas, un moment privilégié.Le père, Jean-Louis Orengo, piste l'ours des Pyrénées depuis 30 ans. Il a fondé un parc à thème de 3 hectares : au pays des traces , à Saint-Lizier, coeur des Pyrénées Ariégoises. Le parc est dédié à l'ichnologie : la science de l'interprétation des traces d'animaux.