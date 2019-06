L'ourson capturé dans les Pyrénées s'est échappé de son enclos dans le Tarn, des recherches en cours

Des recherches avec des chiens, pas de danger pour la population

Des spécialistes de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), accompagnés de 3 chiens créancés, sont sur le terrain pour le récupérer. Cet animal ne présente aucun danger pour l’être humain qu’il fuit d’instinct. (communiqué de la préfecture du Tarn)

Nous ne faisons aucune communication pour l'instant. Pas la peine non plus de venir sur site. Aucun élément ne sera divulgué. Nous sommes sur la brèche (Sébastien Mueller, capacitaire ursidés)

Un précédent avec un lynx au zoo des Trois-Vallées

L'ourson s'est échappé. Capturé en début de semaine dernière en Ariège , près de Coufflens, alors qu'il avait été isolé de sa mère sans doute par l'intervention d'un mâle, l'ourson de 5 mois environ s'est enfui la nuit dernière de l'enclos où il avait été placé à Saint-Pierre de Trivisy, indique ce lundi la préfecture du Tarn.Des recherches ont été entamées pour le retrouver notamment grâce à des chiens. L'animal, très jeune et ne pesant que 8 kilos ne représente pas de danger.L'ourson, capturé en Ariège, était arrivé dans le Tarn le 12 juin. Le lieu de sa détention, chez un "capacitaire ursidés", avait été tenu jusque-là secret. Désormais, les pouvoirs publics le communiquent puisque l'animal errant doit être retrouvé au plus vite, surtout pour sa propre sécurité.Non sevré, un animal de cet âge n'est pas en capacité de se nourrir et de survivre seul.Si vous l'apercevez, ne vous approchez pas mais contactez les deux numéros de téléphone d'urgence mis en place :Contacté par téléphone par France 3 Occitanie, le capacitaire, spécialisé selon son site internet dans le conseil aux zoo et parcs accueillant des animaux sauvages, n'a pas souhaité faire de commentaires sur les conditions dans lesquelles l'ourson s'est échappé de son établissement.

Directeur du zoo des Trois-Vallées à Monredon-Labéssonie (Tarn), un zoo qui a été beaucoup critiqué sur des problèmes de sécurité il y a quelques années, M. Mueller avait alors connu plusieurs précédents dans cet établissement.



En 2013, un lynx s'était échappé du zoo. L'année suivante, une jeune visiteuse avait été grièvement blessée par un lynx-caracal en s'approchant de la cage alors qu'elle visitait le zoo avec sa grand-mère.

50 ours dans les Pyrénées... un ourson dans le Tarn !

L'ours brun compte environ une cinquantaine d'individus dans les départements de la chaîne des Pyrénées, principalement en Ariège, en Hautre-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées.Par accident, on compte aussi désormais un ours en liberté dans le département du Tarn.