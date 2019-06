Pyrénées : un ourson capturé en Ariège après avoir été séparé de sa mère

Capturé par les équipes spécialisées

Un ourson esseulé, vraisemblablement écarté de sa mère par un mâle, a été capturé et récupéré par l’équipe de l’office national de la chasse et de la faune sauvage. Il va être confié à un centre de soins vétérinaires (préfecture)

Les oursons de Sorita probablement morts

Un jeune ours des Pyrénées, sans doute né durant l'hiver, a été retrouvé ce lundi 10 juin, esseulé, sans doute coupé de sa mère, indique la préfecture de l'Ariège.C'est un habitant qui a signalé l'ourson isolé aux autorités. L'ourson se trouvait près de Salau, sur la commune de Coufflens.Dans la foulée, les services du suivi de l'ours de l'Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sont intervenus. Il va être confié à un centre de soins vétérinaires, a indiqué la préfecture qui publie une photo de l'ourson en cage sur sa page facebook.On ignore ce lundi soir si l'animal sera de nouveau relâché dans les Pyrénées ou bien poursuivra sa vie dans un parc spécialisé.L'Ariège est le département des Pyrénées qui compte le plus d'ours. En tout, il y aurait sur le massif des Pyrénées une cinquantaine de plantigrades , un chiffre record depuis les années 50.Pour compenser la dépopulation des ours à l'ouest du massif, le gouvernement a procédé à l'automne au lâcher de deux femelles slovènes dans les Pyrénées Atlantiques. L'une d'elles, Sorita, avait donné naissance à deux oursons durant l'hiver mais selon toute vraissemblance les deux animaux sont morts.