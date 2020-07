Aude : deux adolescents de 12 et 16 ans recherchés sur le lac de Lampy, le corps de l'un d'eux retrouvé noyé

Depuis 17 heures, une trentaine de pompiers et une douzaine de gendarmes audois étaient à la recherche de deux jeunes adolescents dont les parents n'avaient plus eu de nouvelles.

Les deux jeunes étaient partis faire du paddle sur la lac artificiel de Lampy à l'Est du département de l'Aude. Peu avant 17 heures, un promeneur a retrouvé un paddle seul à la dérive. L'alerte a été donnée pour retrouver les deux adolescents qui étaient partis en faire, une fois que les parents aient confirmé qu'ils n'avaient pas revus leurs enfants.De gros moyens nautiques sont depuis déployés par les pompiers audois, au nombre d'une trentaine, avec canot et plongeurs, ainsi que par la douzaine de gendarmes des copagnies de Saissac, Cuxac-Cabardès, Conques et Carcassonne. Les recherches sont appuyées par un hélicoptère de la gendarmerie.En fin d'aprés-midi le corps de l'un d'eux a été retrouvé, noyé.Ce bassin du Lampy est situé sur le versant sud de la Montagne noire entre les départements du Tarn et de l'Aude, en amont de la rivière du même nom. Le barrage qui en retient l'eau fait partie du site du canal du midi, afin d'assurer l'alimentation de celui-ci. Sa superficie est de 23,5 hectares.