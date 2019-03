Ecole du trail Millau

C'est l'art de l'endurance et de la rigolade ! A l'origine de l' Ecole du trail millavoise , 5 coureurs qui voulaient transmettre leur passion pour la course en pleine nature.Tous les samedis, rencontre pour aller courir autour de Millau. Le but est de proposer une activité physique adaptée aux jeunes de 6 à 18 ans, mais aussi d'initier les enfants à la pratique du Trail Running en milieu naturel.Mathilde de Flamesnil et Régis Dequeker sont allés assister à une entraînement sur les hauteurs au-dessus de Millau :