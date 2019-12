Coupures de courant dans l'Hérault et à Perpignan, la CGT revendique

Dans un bureau du centre de Perpignan, 9h : écran noir et éclairage à la bougie - 10/12/2019 / © FTV

Panne de courant à Montpellier et dans l'Hérault

Une plainte va être déposée

"Un acte de malveillance." Voici comment François-Xavier de Boutray, directeur territorial d'Enedis Aude - Pyrénées-Orientales, a qualifié le problème sur le réseau qui a privé d'électricité quelque 5 000 foyers à Perpignan, mardi 10 décembre toute la matinée. La mairie et la préfecture, de nombreux commerces et habitations ont été touchées à partir de 6h30.Le rétablissement du courant a été retardé par la grève contre la réforme des retraites. "Nos équipes se sont mobilisées mais ont été ralenties dans leur action par l'occupation de notre site par des grévistes", a poursuivi le dirigeant. Conséquence, ces équipes opéraient en nombre limité. La situation est redevenue "normale" en début d'après-midi.La CGT a revendiqué cet acte, tout comme à Montpellier, également touché par des coupures de courant. "C'était prévu de reprendre en main l'outil de travail", nous a expliqué Serge Ragazzacci, secrétaire départemental CGT Hérault. Des militants CGT auraient désactivé l'alimentation sur des postes de la zone commerciale Tournezy et dans les locaux de France Bleu Hérault . Le centre municipal de Béziers a été touché. La base éolienne de Frontignan et un laboratoire à Lodève, aussi.Le directeur territorial d'Enedis, basé à Perpignan, ne compte pas s'arrêter là. "Enedis condamne ces actes. Nous allons porter plainte", a confié Boutray, qui ne connaît pas exactement les dégâts provoqués à plus long terme.