PHOTOS. Incendie et fumées potentiellement toxiques : des habitants d'Alès appelés à se calfeutrer

Les sapeurs-pompiers du Gard ont été appelés mardi 15 août 2023 peu après 18h pour un important incendie dans les établissements "Cévennes Déchets" à Alès. Le bâtiment en proie aux flammes sert de lieu de stockage pour des liquides inflammables, les fumées qui s'en échappent inquiètent les autorités.

Les habitants du quartier des Tamaris à Alès sont appelés à rester chez eux ce mardi soir, "en fermant portes, fenêtres et en calfeutrant les aérations de leur logement". C'est la recommandation de la préfecture du Gard dans un communiqué commun avec le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Le feu a pris dans un bâtiment de l'établissement "Cévennes Déchets" en fin d'après-midi, entraînant des fumées jugées inquiétantes.

Les autorités préfectorales, les forces de l’ordre, Enedis et l’équipe municipale sont sur place. Une salle municipale, la maison pour tous "Louis Aragon" a été ouverte par la mairie d’Alès. L'entreprise impliquée collecte et traite les déchets des particuliers, des professionnels et des collectivités d'Alès. Elle est implantée au nord de la ville, dans le quartier des Tamaris.

Les autorités préfectorales, les forces de l’ordre, Enedis et l’équipe municipale sont sur place aux côtés des pompiers du Gard. • © Sdis 30 / Préfecture du Gard

Moyens spéciaux

Les sapeurs-pompiers du Gard expliquent qu'à 21h, ils sont parvenus à maintenir le feu dans le premier bâtiment, évitant donc toute propagation. Il s'agit d'un bâtiment de 4000 m² "abritant un stock important de déchet en attente de valorisation" ont pu constater les pompiers sur place qui précisent également que des panneaux photovoltaïques étaient installés sur le toit.

Pour y arriver, un important dispositif hydraulique a été mis en place pour alimenter les lances à incendie. 110 sapeurs-pompiers, 37 engins de secours et un drone sont engagés ce mardi soir.

Une importante colonne de fumée était visible ce soir à Alès.

Les fumées qui s'échappent du bâtiment en feu inquiètent les autorités, des analyses vont être menées. • © Sdis 30

Moyens spéciaux

Le Sdis 30 a demandé des moyens supplémentaires spécialisés dans la lutte contre les feux d’hydrocarbure qui vont être acheminés sur place, car "le bâtiment impliqué contient des stockages de liquides inflammables."

Les fumées causées par l'incendie inquiètent les autorités. "Un véhicule permettant d’analyser les fumées provenant des marins-pompiers de Marseille est en cours d’acheminement, afin d’analyser l’éventuelle toxicité des fumées", apprend-on ce soir.

Analyse des fumées

Les fumées causées par l'incendie inquiètent les autorités. "Un véhicule permettant d’analyser les fumées provenant des marins-pompiers de Marseille est en cours d’acheminement, afin d’analyser l’éventuelle toxicité des fumées", apprend-on ce soir.

Des fumées s'échappent du bâtiment en feu depuis la fin d'après-midi. • © Sdis 30

Par précaution, l’ensemble des eaux qui ont servi à éteindre le feu sont récupérées par un système de rétention. Objectif : éviter toute pollution terrestre.

Précautions

En attendant ces premières analyses et par principe de précaution, il est conseillé aux habitants du quartier des Tamaris d’Alès de rester chez eux en fermant portes, fenêtres et en calfeutrant les aérations de leur logement.

Les sapeurs-pompiers demandent de ne pas se rendre sur place et de ne pas stationner aux alentours de l’établissement.