Disparition inquiétante d’un enfant de 9 ans à Aigues-Vives dans le Gard

Des problèmes de santé

Aymeri, un petit garçon âgé de 9 ans et souffrant d’autisme est porté disparu depuis ce dimanche 12 mai en fin d’après-midi.Selon les premières informations, le petit garçon serait parti de son domicile ce dimanche aux alentours de 18h30, il est depuis introuvable.Des recherches ont été effectuées une partie de la nuit dans le secteur d’Aigues-Vives, dans le Gard, et un hélicoptère doit intervenir sur la zone dès ce lundi matin.Sur son compte Facebook, la mairie d'Aimargues a publié une photo du petit garçon avec une publication dans laquelle il est indiqué que le petit garçon souffre de graves problèmes de santé, et a du mal à communiquer : il ne parle pas.Si vous avez la moindre information concernant ce garçon, contacter immédiatement la gendarmerie.