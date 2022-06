Mort d'un enfant de 3 ans à Nîmes : l'ex-légionnaire avoue le meurtre avec violence devant les Assises du Gard

Le procès qui s'est ouvert ce mercredi devant les Assises du Gard, est celui d'un drame horrible. Le meurtre d'Ethan, 3 ans, battu à mort. Le petit garçon a reçu une centaine de coups de poing et de pied au visage et au torse avant de mourir. L'accusé est un Italien, ex-légionnaire de 30 ans.

Le drame s'est produit dans la nuit du 9 au 10 novembre 2019, dans un appartement de la rue des Lombards à Nîmes.

Les pompiers appelés pour secourir un enfant découvrent à leur arrivée que la jeune victime est décédée. Le corps du petit Ethan, trois ans, est couvert de coups, de traces et d'ecchymoses.

L'autopsie a prouvé qu'Ethan est mort dans des souffrances rares à cause "de coups d'une extrême violence", selon le procureur de la République. Une centaine de coups de poing et de pied portés au visage et au torse.

L'enfant est mort d'une hémorragie du crâne et de lésions au foie.

Au moment des faits, Ethan est seul avec le compagnon de sa mère et son petit frère, un bébé encore plus jeune.

La jeune femme de 37 ans, elle, est sortie toute la nuit avec une amie.

Des aveux à la barre après avoir nié

Martin Barison a finalement avoué avoir tué Ethan en le rouant de coups, dès ce premier jour de procès à Nîmes. L'accusé avait pourtant toujours nié être le meurtrier du jeune garçon.

Il s'est justifié en expliquant "ne pas avoir supporté d'être le baby-sitter de sa compagne". Lui reprochant de sortir tard le soir.

En deux ans, il avait livré quatre versions des faits aux enquêteurs sans jamais reconnaitre sa responsabilité.

Des photos insoutenables du corps du jeune Ethan ont été diffusées, ce mercredi, lors du procès. Un choc pour la mère et les témoins présents.

Demain, jeudi, c'est au tour des médecins légistes de venir témoigner. Puis, il y aura les plaidoiries.

Le verdict est attendu vendredi. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.