Une prostituée de Rodilhan tuée pour un désaccord sur le prix, un jeune Gardois avoue

Le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, a confirmé les aveux du principal suspect dans le meurtre d'une prostituée roumaine de 26 ans, retrouvée dimanche 4 juin en bordure de route à Rodilhan (Gard). Le jeune homme, âgé de 21 ans et résidant à Marguerittes, près de Nîmes, s'était rendu de lui-même aux enquêteurs, au moment où sa voiture était en train d'être saisie pour analyses.Il a reconnu avoir poignardé la victime pour un différend autour du prix d'une prestation sexuelle, la jeune Roumaine réclamant un tarif "plus élevé que d'habitude", selon son meurtrier présumé, qui était un client régulier. Eric Maurel a relaté le déroulement des faits au micro de Jérôme Curato et Lucien Thelu.Le procureur de la République de Nîmes a aussi souligné le rôle capital de 2 témoins-clés, dont une femme, dans la résolution rapide de l'enquête, pour laquelle les gendarmes du Gard et le SRPJ de Montpellier ont travaillé de concert.Le suspect devrait être mis en examen pour meurtre. Une information judiciaire va être ouverte.