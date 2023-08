Rivières à sec, risque de pénurie d'eau potable, dans le Gard, cette sécheresse dont on ne voit pas le bout

La sécheresse s'installe dans le département du Gard. Sur le bassin de la Cèze, l'évolution des cours d'eau depuis le début de l'été s'est grandement détériorée. Depuis les pluies du mois de juin, qui ont fait remonter le niveau, la situation n'a fait qu'empirer.

"On mesure, on a une bonne vitesse, mais c'est vrai que le niveau a baissé, comme la dernière fois", constate ce technicien à Vialas. À chaque relevé, le constat s'aggrave.

Sur le Rieutord, affluent de la Cèze, le niveau d'eau a diminué de moitié depuis le mois de juin. "On a des relevés comparables à l'an dernier, alors que le mois de juin a été pluvieux et c'était bien remonté. Mais là, on tend vers des débits similaires à 2022, qui a été une année très mauvaise sur le bassin de la Cèze", explique Hugues Brentegani, chargé de mission à AB Cèze.

Une situation inquiétante car ces cours d'eau en amont sont une réserve stratégique. Ils jouent un rôle indispensable dans la répartition de l'eau sur tout le bassin de la Cèze

"Ce sont eux qui soutiennent le débit de la Cèze notamment car sur le plateau, on a toutes les zones humides, les tourbières, qui permettent de relarguer l'eau en période estivale", détaille Anthony Laurent, chargé de mission à AB Cèze.

La rivière est asséchée sur des centaines de mètres • © FTV

La Céze à sec

Quelques kilomètres plus loin, les conséquences du manque d'eau sont flagrantes. La Cèze est à sec sur plusieurs mètres depuis le mois de juillet.

"Malheureusement, le constat, c'est que la sécheresse est de plus en plus conséquente, sur la Cèze elle-même mais aussi sur ses affluents, et sur des périodes de plus en plus longues. Et cette année, ce qui est vraiment préoccupant, c'était les bas niveaux en fin d'hiver et début de printemps. On avait qu'un filet d'eau sur la Cèze", conclut-il.

Possible pénurie d'eau potable

Une installation de la sécheresse dans le temps qui fait craindre une pénurie d'eau potable. Cet été déjà, certains villages du secteur ont été ravitaillés par camion-citerne.

"Lorsque les eaux de surface baissent, nos eaux souterraines baissent également et nous arriverons à une situation où nous n'aurons plus suffisamment de ressources en eau potable pour alimenter tous les administrés de nos territoires", s'inquiète Michel Reydon, maire de Vialas et Vice Président AB Cèze .

Le bassin de la Cèze est placé en alerte sécheresse. La situation pourrait s'améliorer avec des pluies importantes. Selon Météo France, des orages sont attendus d'ici la fin du mois.

Écrit avec Camille Astruc.