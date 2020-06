Elections municipales à Toulouse : Nadia Pellefigue annonce le retrait de sa candidature

Clarté et transparence. Je me suis toujours appliquée à faire de la politique avec éthique, à toujours être franche avec vous.



J’ai donc pris une décision importante.https://t.co/scVxjLh8uE pic.twitter.com/ZATzEs0VgI — Nadia Pellefigue (@NadiaPellefigue) June 1, 2020

Je déteste ces pratiques mais je ne serais pas un obstacle au rassemblement

Je regrette la décision de @NadiaPellefigue mais respecte ses convictions. Je la remercie pour la volonté qu’elle exprime de victoire de l’alternative. Nous gardons le cap : rassembler les Toulousain-es pour ouvrir 1 nouvelle ère écologique, sociale et démocratique à #Toulouse — Antoine MAURICE (@AntoineMAURICE) June 1, 2020

"Demain, je permettrai l'union de la gauche en autorisant, en conformité avec le code électoral, mes co-listiers et co-listières qui le souhaitent à fusionner avec la liste d'Archipel citoyen. Mais personnellement, je n'y participerai pas".Tel est le message posté sur les réseaux sociaux par Nadia Pellefigue. La candidate socialiste se retire donc de la course au Capitole, elle dont la liste était arrivée en 3ème position avec 18,53% des voix, derrière le maire sortant Jean-Luc Moudenc et la liste Archipel citoyen, menée par Antoine Maurice, lors du premier tour des élections municipales de mars 2020.Alors qu'une réunion de négociations était prévue ce lundi 1er juin, avec Archipel citoyen, Nadia Pellefigue jette l'éponge et critique l'attitude de certains de ses co-listiers, trop "pressés" d'aller vers la fusion. "Je suis triste de voir que certains se sont affranchis du collectif et ont pu déclarer qu'il n'y avait plus aucun obstacle au rassemblement de nos deux listes, alors même que des désaccords existaient toujours sur le fond et sur la forme mais que les échanges étaient toujours en cours".Dans un tweet, Antoine Maurice, tête de liste d'Archipel citoyen dit "regretter" la décision de Nadia Pellefigue et la remercie d'exprimer sa volonté de victoire de l'alternative.Rappelons qu'au premier tour, la liste emmenée par le maire LR sortant, Jean-Luc Moudenc, a recueilli 36,18 % des voix, la liste Archipel Citoyen menée par Antoine Maurice, 27,56 % des voix et celle de la candidate socialiste Nadia Pellefigue, 18, 53 %, devant celle de l'ancien maire de Toulouse, Pierre Cohen (5,7 %).