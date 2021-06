EN IMAGES. Arbres au sol, trafic SNCF arrêté, des orages ont frappé fort à Toulouse, dans le Tarn, l'Ariège et l'Aude

Comme annoncé par Météo France, des orages ont grondé sur Toulouse et ses alentours ainsi que dans le Tarn. 6 départements d'Occitanie sont placés en vigilance orange depuis ce jeudi 16h. Des arbres sont tombés au sol, des routes sont coupées et plusieurs coupures d'électricité sont signalées.

La Haute-Garonne, l’Ariège, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot et les Hautes-Pyrénées sont en alerte orange aux orages et fortes pluies, ce jeudi 17 juin entre 16 heures et 20 heures. C'est aux alentours de 18 heures qu'une ligne orageuse particulièrement active a touché la Haute-Garonne et l'agglomération de Toulouse.

Un système orageux très actif a franchi les #Pyrénées et évolue sur #Occitanie. La cellule la plus à l'est est virulente et progresse dans un contexte propice aux #supercellules (SCP>2 à 16h à Carcassonne). Forts #orages imminents sur #Aude #HauteGaronne : https://t.co/6GNoAkaon1 pic.twitter.com/m44h2Xdxv2 — Keraunos (@KeraunosObs) June 17, 2021

De violentes rafales de vent ainsi que des précipitations courtes et fortes ont entraîné des chutes d'arbres. Dans le Lauragais, à quelques kilomètres de Toulouse, les rafales sous les orages ont été très puissantes, causant de nombreuses chutes d'arbre vers Escalquens. Une rafale a été mesurée à 112 km/h à Saint-Félix-Lauragais.

Des arbres sont tombés sur les chaussées bloquant plusieurs routes.

Un arbre couché au sol en raison de la violence des rafales de vent près d'Escalquens. • © CC / FTV

Toulouse n'a pas été épargnée. Des rafales de vent particulièrement violentes se sont produites avec des éclairs. Dans le quartier des Carmes, dans le centre de Toulouse, un cable électrique s'est décroché provoquant de grosses étincelles. Il n'y a pas de blessé signalé.

Même scénario dans le Tarn, où les pompiers sont déjà intervenus plus de 150 fois. La D.988 est coupée en raison de la présence de branches et d'arbres au sol entre Gaillac et L'Isle sur Tarn.

⛈ L'orage qui a produit de violentes rafales de vent à l'est de #Toulouse a également frappé le sud du Tarn comme le montrent ces images ! (© Franck Koryass Fishing) pic.twitter.com/5vVRdZGomZ — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 17, 2021

Le trafic SNCF est perturbé en raison des fortes intempéries. Plusieurs lignes entre Aude et Ariège sont coupées. Notamment les lignes entre St Sulpice et Albi-Rodez-Figeac-Mazamet ainsi qu'entre Foix et Latour. Elles ne seront rétablies que demain. Les équipes sont en cours d'intervention.

🔴19h25

Après de fortes intempéries, des arbres sont tombés sur les voies.

❌ Trafic interrompu entre St Sulpice et Albi-Rodez-Figeac-Mazamet ainsi qu'entre Foix et Latour jusqu'à demain matin❌

Nos équipes sont sur place pour dégager les voies

À votre écoute pour tout complément — SNCF TER liO OCCITANIE (@TER_Occitanie) June 17, 2021

La ligne orageuse se déplace vers l'est. Craignant des événements violents, le préfet de l'Aude prévient sur les risques liés à ces intempéries. Notamment en raison de la grêle et des quantités d'eau qui peuvent être conséquentes en quelques minutes. L'épisode devrait cesser en fin de soirée aux alentours de 23h.

⚠️De forts orages sont en cours dans le département notamment sur l'ouest. De la grêle et une forte activité électrique sont attendus. Fin de l'épisode prévu pour 23h00. ⚠️ — Préfet de l'Aude (@Prefet11) June 17, 2021

30 départements sont actuellement en vigilance orange aux orages. La fin de l'alerte est annoncée pour vendredi 18 juin 7h.