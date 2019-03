Des inscriptions antisémites et antimaçonniques dans le quartier des Sept Deniers à Toulouse

"Nous sommes scandalisés, horrifiés, estomaqués. On tombe véritablement de l'armoire" le Président du comité consultatif du quartier des Sept Deniers, Marcel Martin ne trouve pas assez de mots pour exprimer son dégoût. Une banque tagguée Lui et sa femme ont découvert hier une inscription "Juifs. Francs-Maçons" accompagnée de croix gammées et réalisée à la peinture blanche sur le mur de l'un des immeubles du quartier.



La deuxième en à peine quinze jours. Un autre tag similaire avait été peint, à quelques mètres de là, sur la façade d'une banque. Ne pas laisser passer "C'était exactement la même inscription et la même calligraphie" souligne Marcel Martin. Ce dernier ne comprend pas que ce quartier toulousain calme et reconnu pour sa mixité sociale puisse être concerné par de tels actes.



"C'est la première fois que cela nous arrive. La question sera à l'ordre du jour de notre prochaine réunion mensuelle de quartier. On ne peut pas laisser passer cela. Nous avons déjà alerté la mairie mais ne souhaitons pas déposer plainte pour le moment" conclu-t-il toujours choqué.

A lire aussi