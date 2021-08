Le blob Blobi Wan Kenobi rejoint Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale pour de nouvelles expériences

Après avoir conquis la Terre, le Physarum polycephalum, plus connu sous le nom de "blob", s'envole ce mardi 10 août dans l'espace, direction la Station spatiale internationale (ISS), où l'attend un certain Thomas Pesquet.

Pour être plus exact, quatre échantillon de la même souche de cet "organisme monocellulaire dépourvu de cerveau mais capable de se déplacer, de se nourrir, de s’organiser et même de transmettre ses apprentissages à un congénère", dénommés Blobi Wan Kenobi 1,2,3,4 - référence à l'épopée cinématographique Star Wars - vont embarquer à bord du cargo Cygnus NG-16 afin de rejoindre l'ISS.

L'astronaute français réalisera début octobre deux expériences afin d'analyser le comportement de la cellule jaune dans ce contexte d'apesanteur.

La première expérience va permettre au blob de grandir puisqu’il aura de la nourriture. On va regarder comment il exploite son environnement. Dans la deuxième expérience, il est placé tout seul. On examinera comment il se déplace, à quelle vitesse et combien de temps il met à se rendormir.

Une nouvelle aventure pour Audrey Dussutour à la pointe du sujet depuis 2008. La chercheuse du CNRS au Centre de recherches sur la cognition animale, à Toulouse reconnait avoir la pression.

😱 La pression est à son comble, c'est aujourd'hui que nos blobs décollent !

🛰️ May the force be with you Blobi Wan Kenobi 💛

📸 NASA#blob #ISS #NASA #elevetonblob. pic.twitter.com/kfVRct9JzL