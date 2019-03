Le Rectorat de Toulouse bloqué et libéré à coup de gaz lacrymogène

tôt ce matin. Une centaine de professeurs, de surveillants et de contractuels ont bloqué, dès 7 heures, les entrées du bâtiment de l'éducation nationale en cette journée de grève nationale et interprofessionnelle "pour une revalorisation de leur métier et les droits élèves."avant que les forces de l'ordre ne décident de les déloger en"La Police est intervenue violemment à 9 heures, nous explique un professeur, pour laisser une camionnette sortir. Ils ont agi à la demande du Rectorat carcar c'est très rare que la force soit utilisée vis à vis des enseignants."Le rectorat explique cette intervention dans un communiqué de presse diffusé ce mardi soir : "Ce matin dès 7h, les accès au rectorat de Toulouse ont été bloqués et la très grande majorité des personnels n’a pu accéder à son poste de travail.Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Toulouse, y déplore les "".Les grévistes de l'éducation nationale annoncent d'ores et déjà une