Toulouse - Covid 19 : le port du masque devient obligatoire à l'extérieur

Les lieux dans lesquels le port du masque devient obligatoire entre 12 heures et 03 heures du matin Quai Saint-Pierre

Place Saint-Pierre

Quai Lucien Lombard

Place de la Daurade

Promenade Henri-Martin

Dans le Nord, le Sud-Ouest ou sur la Côte d'Azur, des dizaines de villes rendent obligatoire le port du masque à l'extérieur. Toulouse va rejoindre cette liste à partir du mardi 4 août à minuit. Selon nos informations, la préfecture de la Haute-Garonne et la mairie de Toulouse se sont mises d'accord sur les endroits concernés par cette nouvelle obligation.Depuis ce lundi 3 août, la mesure est déjà applicable dans la métropole lilloise. Un arrêté préfectoral cible les lieux les plus fréquentés : espaces verts, zones commerciales et piétonnières. Selon une source proche de la mairie, un même schéma se dessine à Toulouse. Le préfet de la Haute-Garonne doit, prochainement, rendre public, la liste des espaces concernés par le port obligatoire d'un masque.A Lille, la sanction prévue pour les récalcitrants est une amende de 135 euros.Dans un communiqué de presse, publié ce mardi 4 août, le préfet de la Haute-Garonne confirme que "des portions de voies publiques de la ville de Toulouse particulièrement fréquentées, définies conjointement avec le Maire" seront soumises à l'obligation de porter un masque. Le représentant de l'Etat précise que cette mesure s'applique "sur certaines plages horaires".A noter que l'obligation d'un masque concerne également l'ensemble du département de la Haute-Garonne s'agissant des "marchés de plein vent, brocantes et vide-greniers".