Toulouse : une start up invente la valise trackée retrouvable partout dans le monde

Ne pas récupérer sa valise à l'aéroport parce qu'elle a été égarée par la compagnie aérienne, l'expérience n'est pas très agréable à vivre. Une start up toulousaine a peut-être trouvé la solution.Cette barre est un tracker qui est glissé dans la valise. Grace à lui, le bagage peut être géolocalisé à tout moment, du moins lorsque l'avion qui le transporte n'est pas en plein ciel.Grâce à des capteurs de pression et d'accélération, le traqueur détecte les phases de décollage et d'atterrissage. Il peut même vous notifier la moindre ouverture intempestive. En plein vol , il se déconnecte et se reconnecte automatiquement à l'atterrissage. Une technologie conçue par les ingénieurs d'Axible et qui s'adapte à la sécurité en vol.Pour l'instant, la société toulousaine a développé ce produit pour une grande marque de bagagerie de luxe. Mais le tracker est compatible avec tout type de valise. Axible est aussi en train de mettre au point le même système de géolocalisation pour des chargements plus importants comme les containers de bateau.