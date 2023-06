Ursula von der Leyen à Toulouse : qu'est-ce que le doctorat honoris causa remis par l'Université ?

L'Université Toulouse Capitole s'est parée de ses plus beaux drapeaux bleus aux étoiles jaunes. Ce vendredi, la Présidente de la Commission européenne, est arrivée à Toulouse pour recevoir le titre de docteur honoris causa de l'université.

Ursula von der Leyen est arrivée à Toulouse (Haute-Garonne), ce vendredi 9 juin au matin. La Présidente de la Commission européenne est à l'Université Toulouse Capitole, où elle doit recevoir le titre de docteur honoris causa. Une distinction honorifique, l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités, qui salue des personnalités, qu'elles aient un lien avec l'Université, ou pas.

Un titre purement honorifique

D’après le code de l'éducation, les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel "peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'établissement qui décerne le titre".

Partout dans le monde, les Universités peuvent décerner des doctorats honoris causa. Une même personne peut donc en posséder plusieurs, dans des établissements différents. Les choix des personnes honorées sont établis par le conseil d'administration.

Aucun lien direct avec Toulouse

Dans le cas d'Ursula von der Leyen, ce sont surtout ses mandats internationaux qui la consacrent aujourd'hui. Celle qui a été ministre plusieurs fois, dans le gouvernement allemand, n'a aucun lien particulier avec Toulouse. Elle n'a même jamais étudié en France, même si elle parle la langue.

Par le passé, d'autres personnalités ont déjà reçu ce titre honorifique de la part de l'université toulousaine. Cela avait notamment été le cas de José Luis Rodriguez Zapatero, ancien premier ministre socialiste espagnol, honoré en 2015. La même année, Vassilios Skouris, alors Président de la Cour européenne de justice, avait également reçu ce titre.