“Arrête de filmer, c'est un viol” : ce que l'on sait sur la vidéo d'un viol à Toulouse diffusée sur les réseaux sociaux

"Arrête de filmer, c'est un viol"

Un acte commis dimanche soir à Toulouse ?

Publiées sur Snapchat et relayées sur Twitter

4 hommes dénoncés sur les réseaux sociaux

Les signalements sur la plateforme Pharos

Lundi soir, par un tweet, la police nationale informe qu'une enquête est ouverte après l a diffusion sur des réseaux sociaux, notamment Snapchat, de vidéos montrant "des actes sexuels non consentis" . Les autorités appellent à cesser de partager ou de diffuser ces vidéos.Une journaliste de. On y entend la victime crier pour échapper à ses agresseurs et à plusieurs reprises les hommes présents s'écrient : "Arrête de filmer, c'est un viol (...) c'est un viol, c'est un viol". Des propos qui ne laissent"Laissez-moi seul, il faut que je lui règle son compte", dit à un moment l'un des agresseurs. "Les gars, chacun son tour !" lui répond un autre protagoniste.Le parquet de Toulouse ne souhaitait pas mardi matin communiquer sur ce sujet pour ne pas entraverSelon nos confrères de France Bleu Occitanie , le viol aurait été commis dimanche soir "peut-être aux abords d'une boîte de nuit toulousaine"., dans la proche banlieue de Toulouse.Ces vidéos auraient été mises en ligne sur le réseau Snapchat et relayées ensuite par un internaute sur Twitter. L'homme en question explique dans une vidéo avoir vouluCe que la police a prudemment nommé "des actes sexuels non-consentis".A la suite de ces diverses publications, l'affaire a suscité de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. A l'exception d'une curiosité, que l'on qualifiera simplement de très malsaine, pour certains, citons par exempleRappelons qu'à ce stade,et que les gendarmes doivent déjà, dans un premier temps, confirmer que la vidéo a bien été prise à Toulouse, qu'elle est récente et évidemment d'identifier la victime et les auteurs.En tout cas, cette affaire révèle que le signalement par les internautes eux-mêmes de contenus illicites ou suspects fonctionne, permettant d'une part de bloquer des vidéos qui sont choquantes et d'autres part de lancer des enquêtes pour en retrouver les auteurs ou acteurs, les juger et les condamner. La plateforme Pharos (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements) est accessible à tous.