Originaire de Tarbes et incontournable dans le basket, Céline Dumerc nommée manager de l'équipe de France féminine

Céline Dumerc (@capsule19), ancienne capitaine des Bleues 🇫🇷 et recordwoman du nombre de sélections (262), prendra dans un avenir proche les fonctions de General Manager de l’Équipe de France féminine

Originaire de Tarbes (Hautes-Pyrénées), l’ancienne capitaine de l’Équipe de France féminine et recordwoman du nombre de sélections en Bleues (262), Céline Dumerc, qui jouera la saison prochaine avec son club de Basket Landes , prendra dans un avenir proche les fonctions de Manager générale de l’Équipe de France féminine, notamment lors des prochaines compétitions internationales.Elle interviendra également, lorsque son calendrier sportif le lui permettra, sur les Équipes de France jeunes, auprès des joueuses du Pôle France BasketBall. Sa nomination a été annoncée par un communiqué de la FFBB ( Fédération Française de Basket-Ball ) publié ce jeudi matin et diffisé sur les réseaux sociaux.Agée de 37 ans, ce petit gabarit (1m69) a débuté sa carrière en club en 2000, à Tarbes , sa ville de naissance. Après 20 saisons au plus haut niveau et 262 sélections en équipe de France, Céline Dumerc s'offre un nouveau challenge.Il est indiqué dans ce même communiqué que Valérie Garnier (chez les filles) et Vincent Collet (chez les garçons) restent sélectionneurs jusqu'aux JO de Tokyo 2021. Les JO ont été reportés en raison de l'épidémie de Coronavirus.