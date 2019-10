Hérault : aucun train entre Sète et Béziers avant le 25 novembre

Une possible réouverture partielle de la ligne le 25 novembre ?

La première voie devrait être rétablie le 25 novembre et l'ensemble des circulations" assuré "à compter du 2 décembre", a détaillé Jean-Baptiste Djebbari à l'Assemblée nationale.



Les "fondations" des voies impactées sur plusieurs kilomètres

Carcassonne et Narbonne : 2 gares audoises désertes

Au lendemain des intempéries dans l'Héarult, la SNCF avait avancé la date du 4 novembre pour la réouverture de la voie ferrée entre Sète et Béziers, sur l'axe Montpellier-Narbonne. Ce ne sera pas le cas. Les travaux de remise en état des 2 voies sont trop importants.Le plus probable seraPour un retour à un trafic ferroviaire normal, il faudra au mieux attendre début décembre."Quand la zone a été totalement dégagée, on s'est aperçu que des brèches ont été creusées sur la plateforme-même de l'infrastructure", a expliqué un porte-parole de la SNCF à l'AFP."C'est la sous-couche qui a été touchée, c'est-à-dire les fondations de la voie. (...). Il faut donc déposer les voies, c'est-à-dire retirer le ballast, retirer les traverses et retirer les rails, et refaire une sous-couche", a-t-il détaillé.Un travail complet de reconstruction pour les techniciens du réseau qui doit encore durer un mois.Calme plat ce mardi à la gare SNCF de Carcassonne. Quelques trains circulent en provenance ou en direction de Quillan, Perpignan, Toulouse ou Narbonne, mais globalement le trafic ferroviaire est très réduit.Idem à la gare SNCF de Narbonne. Avec très peu de navettes de substitution vers Sète ou Montpellier.