Coronavirus Montpellier : “Pompier de merde dégage d'ici”, les menaces anonymes contre des pompiers de l'Hérault

Le contrôleur général Eric Florès, directeur départemental du Service d’Incendie et de Secours de l’Hérault, condamne avec la plus grande fermeté de tels actes. / © FTV/FRANCE 3 OCCITANIE

Les lettres ont été déposées dans les boites aux lettres ou collées sur la porte des résidences de trois pompiers héraultais, habitant près de Montpellier ou dans une commune du nord du Bassin de Thau.Pour Eric Florès, directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault :"Ces lettres sont inadmissible, inconcevables quand on voit l'exposition de nos sapeurs-pompiers sur des interventions qui ne sont plus anodines dans le contexte actuel pour sauver des gens, des gens."Surtout que dans ces interventions, les sapeurs-pompiers prennent le maximum de protections dans le cadre des gestes barrières : sarcophage de protection et mise de masque à la victime, port de masque pour les pompiers.Les pompiers visés par ces lettres de menace "sont effarés de voir que certaines personnes sont capables de telles menaces alors qu'on voit partout le soutien de la population."

Et de poursuivre :

Ce n'est pas 2-3 abrutis qui doivent jeter l'opprobre sur la société et les gens qui nous soutiennent.

Nous n'accepterons jamais toutes tentatives d'intimidations ou de menaces qu'elles soient verbales, écrites ou sous forme de chantages sur nos sapeurs-pompiers, et nous dénoncerons publiquement le ou les auteurs de sfaits lorsqu'ils seront démasqués et clairement identifiés.

Une plainte a été déposée par le SDIS 34. Et le président du Département de l'Hérault Kléber Mesquida se déclare solidaire de ses hommes :