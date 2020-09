Hérault : le cadavre d'un nouveau-né retrouvé à l'usine de traitement des déchets de Montblanc près de Béziers

Le corps d'un nourrisson a été découvert lundi au centre de traitement et de valorisation des déchets Valohé de Montblanc, près de Béziers. Ce sont les agents de l'usine de traitement des ordures ménagères qui ont vu le cadavre du nouveau-né émerger d'un casier de stockage.

Montblanc (Hérault) - un site de stockage de l'usine de traitement et de valorisation Valohé - archives. • © Sictom Pézenas-Agde

Les agents du centre ont alerté les gendarmes qui ont gelé la scène et prélevé des échantillons. Une enquête est en cours. Claude Allingri, maire de Montblanc.

La macabre découverte a eu lieu lundi en début d'après-midi. Le corps d'un nourrisson a été découvert parmi les ordures, dans un casier de stockage du centre de traitement et de valorisation des déchets de Montblanc, à l'est de Béziers.La jeune victime, une petite fille, se trouvait dans une zone de réception des déchets en provenance de plusieurs centres du tri du Sictom, syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères, de Pézenas-Agde.Les gendarmes de la brigade de Pézenas sont en charge de l'enquête. Ils ont déjà pratiqué des prélèvements ADN sur la victime.Une autopsie du corps sera pratiquée à Montpellier.