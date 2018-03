Une carte interactive recense le harcèlement de rue à Montpellier

Un type attablé avec d'autres hommes regarde les femmes passer : "hey, t'as pas mis de culotte ou quoi ?". Je portais une robe d'été. J'ai passé mon chemin.

La marche à suivre pour incérer un commentaire sur la carte : - Zoomer sur l'endroit où il est arrivé quelque chose

- En haut à droite cliquer sur l'icône crayon "activer l'édition"

- Puis sur l'icône "marqueur" en haut du menu.

- Placer votre marqueur (c'est alors une croix) sur le lieu et écrire dans la description le témoignage et dans la case nom un mot clé important de ce témoignage (c’est ce qui s’affichera au survol de la case).

- Enregistrer en haut à droite.

"Comme la plupart des femmes, tu as sûrement été suivie, interpellée, sifflée ou pire", écrit le collectif Groupe F sur son compte Facebook . "Cette carte est faite pour pouvoir recenser anonymement les témoignages. N'hésite pas à t'en servir et à la relayer", ajoute-t-il.Une soixantaine de points ont déjà été créés, principalement localisés dans le centre-ville de Montpellier. "Je rentre dans ma voiture. Il a dû me suivre, et se masturbait sous ma fenêtre en me regardant", indique l'une des pastilles sur la carte, géolocalisée rue Saint-Pierre de Trivisy.À la lecture des messages postés, les témoignages sont affligeants. Des remarques sexistes, aux agressions à caractère sexuel, en passant par les propositions de racolage, ces femmes se livrent anonymement, aux quatre coins de la ville.La carte permet ainsi de visualiser les harcèlements et agressions à un endroit spécifique, généralement proches des lignes de tramway. Les moments de la journée sont parfois précisés, et montrent que les faits peuvent se produire de jour comme de nuit.Pour en finir, le collectif "Groupe F", sensibilise, mais compte aussi agir. "Dans un second temps, nous organiserons une action pour visualiser ces violences dans la rue, là où elles ont eu lieu, pour que cela cesse", annonce-t-il.