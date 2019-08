Hérault : les feux d’artifices annulés en raison du fort risque d’incendie

🔥[#FeuxDeForet ]

🔴15/08/19 à 11h00 @Prefet34 interdit durant 24 heures, sauf en mer, utilisation artifices divertissement en raison des conditions météo (vents fort attendus) de sécheresse du dep #Hérault et de l'engagement des forces sécurité dans la lutte contre les incendies pic.twitter.com/wcECrLAq3G — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) August 15, 2019



Des mesures simples à respecter

Risque incendies 🔥très sévère pour la période du 13 Août 2019 au vendredi 16 Août 2019 inclus, vigilance importante sur l'Est du département.

Limitez vos déplacements dans les massifs à risque, tenez vous informés 👉https://t.co/ZZLFWw1lpa pic.twitter.com/oKJ7p5dZ1k — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) August 13, 2019

Les voyants sont au rouge concernant les risques d’incendies et ils devraient le rester jusqu’à au moins vendredi soir. Le vent est toujours très présent et il ne devrait pas faiblir dans la soirée. DesEn conséquence, pour éviter tout nouveau départ de feu,a pris un arrêté ce jeudi matin interdisant les feux d’artifice prévus lors des fêtes votives, ce jeudi soir.Seuls lesAlors, les préfectures d’Occitanie appellent la population à la plus grande vigilance et auElles rappellent qu’aux abords des forêts,Lessource d’étincelles sont également à proscrire, tout commePour les déplacements dans les massifs forestiers, il est également important de suivre les restrictions sur le site internet de la préfecture Dans l’Aude par exemple, les massifs de, deet