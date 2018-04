Hérault : un train Montpellier-Nîmes percute des blocs de pierre sur une voie ferrée

150 passagers

Ce samedi 7 avril, un TER Montpellier-Nîmes a percuté des blocs de pierre sur la voie sans faire de blessés. Il s’agit d’un possible acte de malveillance, selon des sources proches du dossier.Quelques kilomètres plus loin, un train autre train a été visé par des pierres, toujours selon la SNCF.Les faits se sont déroulés vers 19h30 à hauteur de la commune du Crès. Un groupe de jeunes a été aperçu sur un pont prenant la fuite, accréditant l'hypothèse d'un acte de malveillance.Le système de freinage du train a été endommagé mais aucun blessé n'est à déplorer parmi les 150 passagers du train.Ceux-ci ont été pris en charge par des bus de substitution et un autre train. Le TER endommagé a été tracté vers Montpellier, ont indiqué les sources.Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches (BR) de Castelnau-le-Lez.Par ailleurs, la SNCF indiquait samedi vers 22h sur son compte Twitter que "Des personnes ont été vues en train de jeter des pierres sur des trains près de Montpellier. Le trafic a dû être interrompu pour vérifier l'état de certaines rames, ainsi que pour laisser le temps à la police d'intervenir. Le trafic reprend progressivement."D'après les tweets, ces jets de pierre auraient eu lieu à Baillargues, quelques kilomètres après Le Crès en allant vers Nîmes, sans que l'on sache si le train visé était le même.