Montpellier : des étudiants de la fac de sciences votent l'occupation du campus

Toutes les personnes présentes dans l'amphi comble de la faculté des sciences de Montpellier ce mardi matin pouvaient voter. Même celles qui assistaient à cette assemblée générale sans pour autant être des étudiants ou des lycéens.



Résultat du vote à main levée, le blocus du site pour 24 heures. 300 à 400 personnes étaient dans l'amphi.



L'idée du comité de mobilisation est de "libérer les étudiants de leurs cours et examens afin qu'ils s'informent sur la loi Vidal". Un acte citoyen pour certains.

Ils dénoncent la sélection sur dossier, la contractualisation des bourses avec obligation d'assiduité et résultats, une université à 2 vitesses avec des diplômes dits d'excellence coûtant jusqu'à 5.000 euros, selon le tract du comité de mobilisation.



Une nouvelle fois, les journalistes de notre équipe de reportage ont été insultés et menacés verbalement par des personnes présentes à cette AG.

L'un des orateurs a même dit à notre journaliste reporter d'images qu'il allait le foutre dehors avec sa caméra. Heureusement, comme il a le sens de l'orientation, il a trouvé la porte lui même quand il a jugé qu'il avait terminé son travail.







