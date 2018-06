Il est arrivé avec une paralysie faciale. Son côté droit du visage ne pouvait plus bouger. Il avait des fourmis dans tous le corps et du côté droit principalement et des petits déficits moteurs. Un tableau assez atypique pour une paralysie faciale classique.

Montpellier : premier cas d’infection humaine au virus Usutu

Un nouveau virus, transmis par le moustique a été découvert par des chercheurs montpelliérain de l’Inserm. Le virus Usutu transmis par le moustique Culex. Un homme en France, a été infecté par le virus. Il est depuis sorti d’affaire. - France 3 LR - J-P Faure / J.Mériot

La dengue, le Chikungunya, le Zyka et. Selon les chercheurs de l’Inserm à Montpellier, ce virus est transmis par piqûre de moustique. Son nom ? Le culex On sait que le virus Usutu circule en Occitanie depuis au moins 2015. Donc on a essayé de voir s’il n’y avait pas des cas neurologiques.Un seul cas a été recensé en Franceconfie Yannick Simonin, entomologiste à l'Inserm de Montpellier.Ça s’est passé en 2016. L’homme d’une trentaine d’années aurait été infecté après que le moustique ait piqué des oiseaux migrateurs venus d’Afrique.Olivier Sillam a soigné le patient infecté :En France, un seul homme a été infecté.En revanche, en Europe d’autres personnes ont été identifiées comme étant porteur de ce virus. 10 cas ont été recensés en Italie et 3 en Croatie. Le point positif c’est que ce virus ne se transmet pas d’hommes à hommes.