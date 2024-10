"On a perdu un papa et on a perdu un petit frère" : l'émotion des habitants du quartier des deux hommes morts carbonisés dans l'incendie criminel d'une épicerie

Les habitants du Pas-du-Loup à Montpellier sont sous le choc après la mort d'un épicier de 70 ans très apprécié dans le quartier et d'un jeune homme ayant tenté de le secourir. Tous deux ont été piégés par les flammes. Deux suspects ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance

Deux hommes sont morts dans des circonstances atroces dans la nuit du lundi 8 octobre à Montpellier. Tayeb S., 70 ans a péri dans l'incendie de son épicerie dans le quartier populaire du Pas-du-Loup à l'ouest de la ville. Salah Eddine I., 30 ans est décédé en essayant de le sauver.

Voisins alertés par les cris

Peu après 3 heures du matin, un cocktail molotov aurait été lancé à l'intérieur de l'épicerie du septuagénaire qui s'est embrasée. Le jeune homme de 30 ans, habitant du même quartier a tenté de lui porter secours en fonçant avec sa voiture à l'intérieur du commerce. Sa voiture, coincée derrière la grille a pris feu. L'homme piégé par les flammes a aussi péri dans l'incendie. Les voisins ont été alertés par les cris entendus dans l'épicerie.

Le quartier sous le choc

Tout le monde dans ce quartier populaire de l'ouest de Montpellier connaissait les deux hommes. Ses habitants sont sous le choc.

On a perdu un papa et on a perdu un petit frère. Le petit c'était dans sa nature d'aider les autres. Il avait déjà participé au sauvetage d'un policier. C'était un héros. Il nous l'a encore prouvé en essayant de sauver "l'oncle", très aimé à Paul Valery. Un épicier qui était toujours là pour nous. Habitant du quartier du Pas-du-Loup à Montpellier France 3 Occitanie

C'est le plus gros drame que l'on ait vécu pour le moment et on en a vécu énormément", ajoute le témoin qui n'a pas souhaité être filmé.

"On a perdu un papa et on a perdu un petit frère. Le petit c'était dans sa nature d'aider les autres. Il n'avait pas encore trente ans. Il devait les avoir en novembre. C'est quelqu'un qui a grandi avec nous. Il avait déjà participé au sauvetage d'un policier de la BAC qui s'était fait arracher la jambe en lui faisant en un garrot. C'était un héros. Il nous l'a encore prouvé en essayant de sauver "l'oncle", très aimé à Paul Valery. C'était un épicier qui avait déjà vécu un drame personnel après la mort d'un de ses fils et qui était toujours là pour nous", confie un témoin interrogé par les reporters de France 3 Occitanie, présents sur place.

Deux hommes filmés par les caméras de vidéosurveillance

Selon les premiers éléments de l'enquête confiée au Service Interrégional de police judiciaire, et confirmés par Fabrice Bélargent, le procureur de Montpellier, deux individus ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance, dont un s'approchant du commerce avec un bidon peu avant l'incendie mortel. Ils sont activement recherchés.