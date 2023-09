VIDEO. Pluie, vent, orages : l'Orb déborde, inondations et dégâts dans le nord de l'Hérault

L'épisode méditerranéen prévu ce samedi 16 septembre a bien eu lieu. Là où passe le fleuve l'Orb, des inondations sont à déplorer dans plusieurs communes. L'Hérault, le Gard et la Lozère sont toujours en vigilance orange pluie et inondations.

Les départements de l'Hérault et du Gard ont été placés en vigilance orange pluie et inondations pour la journée de samedi 16 septembre 2023.

C'est notamment sur le secteur de Joncels, Lunas et Bédarieux, là où passe l'Orb que les précipitations ont été les plus fortes tôt dans la matinée.

350 mm de précipitations

L'épisode méditerranéen annoncé a bien eu lieu : pluie, vent, orages et inondations, il est tombé plus de 350 millimètres de pluie à Joncels et 100 millimètres à Bédarieux.

Crue de l'Orb

Le Gravezon et l'Orb sont sortis de leur lit, allant jusqu'à déborder dans les rues de Joncels et Lunas ainsi que sur les routes. Comme on peut le voir sur cette vidéo tournée dans la matinée, dans les rues de Lunas, l'eau est montée et a emporté des voitures.

durée de la vidéo : 00h00mn27s Le Gravezon et l'Orb sont sortis de leur lit, allant jusqu'à déborder dans les rues de Joncels et Lunas ainsi que sur les routes. • ©Denis Clerc / Isabelle Bris

À Bédarieux, l’Orb a même dépassé sa crue de référence du 15 octobre 2018 (2,10 mètres) avec une côte de 2,28 mètres à 8h, selon Météo Gard. Sur cette vidéo publiée sur X, on observe des images impressionnantes des débordements du fleuve dans la commune.

Suite à un éboulement entre la commune du Bousquet-d'Orb et de Avène, la route départementale RD8 est coupée, informe l’agence des routes départementales.

Entre Bédarieux et Millau, la circulation des trains est interrompue jusqu'au 25 septembre, "la voie ferrée est endommagée sur 500 mètres et nécessite d'importantes réparations", explique le service de transport régional.

Mise en sécurité des habitants

À Lunas, des habitants sont bloqués au premier étage de leur maison sans pouvoir sortir, heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Dans le cadre d'un plan communal de sauvegarde, le maire a fait ouvrir une salle "où sont regroupées une quinzaine de personnes", indiquent les pompiers de l'Hérault.

À la demande du maire de Joncels, le SDIS 34 s'est rendu sur sa commune, visiblement très touchée par les orages, afin d'y effectuer des reconnaissances sur les habitations isolées.

En effet, sur le hameau de Joncelet, on constate de nombreux dégâts, comme le montrent ces images publiées sur X.

Fin des intempéries ?

La pluie s'est arrêtée et l'eau commence à baisser.

L'alerte orange inondation est maintenue jusqu'à 18 heures ce samedi 16 septembre. Des cumuls de précipitations sont encore prévus jusqu'à dimanche soir dans les Cévennes, selon Météo France.