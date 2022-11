Spéléologue blessé dans l'Hérault : 60 sapeurs-pompiers toujours sur place pour une intervention longue et délicate

Après la chute d'un Belge de 47 ans, ce vendredi 4 novembre, dans une grotte à Olargues dans l'Hérault, l'intervention des secours se poursuit. Un important dispositif et des renforts sont sur place pour extraire le spéléologue grièvement blessé.

Après l'accident de spéléologie survenu vendredi 4 novembre en fin d'après-midi à Olargues dans les hauts-cantons de l'Hérault, l'intervention était toujours en cours ce samedi matin dans la grotte PN 77 au niveau de la galerie grande faille. Un important dispositif de secours était engagé pour tenter d'extraire la victime, un Belge de 47 ans qui a fait une chute de 3 mètres. Il est tombé sur les rochers et s'est fracturé un bras. Il souffrirait de divers traumatismes. Les sapeurs-pompiers de l'Hérault appuyés par ceux du Gard sont sur place depuis vendredi 4 novembre en fin d'après-midi. L'opération, très délicate est menée par des secouristes chevronnés et spécialisés dans ce type d'intervention.

La victime a été installée dans un point chaud sous une tente chauffée avec des vêtements chauds à l’abri de l’humidité. Elle est en contact avec un infirmier et un médecin des sapeurs-pompiers. Elle est située au bout de la galerie de la grande faille qui se trouve à plusieurs heures du point d’entrée de la grotte. Jérôme Bonnafoux Communication du SDIS 34

Renforts

Des renforts de spécialistes d’intervention en site souterrain de la zone Sud sont arrivés dans la nuit et trois ateliers de désobstruction nécessaires à l’évacuation ont été mise en œuvre dont certains nécessitent du travail de force. L’atelier de l’entrée de la grotte pour permettre le passage de la civière avec la victime est le plus difficile et celui qui prendra le plus de temps. Les huit autres spéléologues qui accompagnaient le blessé sont sortis de la grotte.

Travaux de désobstruction

Le point délicat du passage du siphon est en fait un lac qui sera sécurisé par les équipes de plongeurs sapeurs-pompiers de surface non libre. "Il est difficile à ce stade de prévoir une heure de sortie de la victime qui va dépendre du temps nécessaire au travaux de désobstruction" ajoutent les pompiers .

L’opération sera de longue durée. Prés de 60 sapeurs-pompiers et secouristes du spéléo secours sont engagés.