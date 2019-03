YouTube ferme la chaîne du groupe Les Brigandes, mais leurs clips restent visibles

"Ce compte a été clôturé suite à des manquements graves ou répétés aux règles de You Tube interdisant l'usage de contenu incitant à la haine", peut-on lire en allant sur l'ex-chaîne des Brigandes.

Les Brigandes n'ont plus de chaîne YouTube et leurs sites internet sont fermés. L'information est révélée par nos confrères de France Bleu Hérault La chaîne des Brigandes a été fermée le 11 février dernier.Le groupe, installé dans les hauts cantons de l'Hérault, et soupçonné de servir de façade à une communauté sectaire a fait l'objet de deux plaintes, déposées par cinq anciens adeptes, et des habitants de la Salvetat.La fermeture des sites et de la chaîne du groupe interviennent suite à un nouveau signalement pour incitation à la haine.

Les membres du groupe qui ont réagi dans un communiqué, s'estiment victimes de censure.

"Etant donné la répression qui s'est abattue sur le groupe, nous avons décidé de mettre en veille nos sites internet. La censure intégrale de nos clips qui est survenue récemment n'est que la face visible de cette répression..."

Une censure toute relative.