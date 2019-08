[Info France 3] - Lot : une nouvelle permanence d'une députée la République en marche dégradée

© Huguette Tiegna

Un individu interpellé

Dans la nuit de samedi à dimanche, ce 25 Août 2019 vers 2h30, ma permanence parlementaire a été gravement dégradée avec bris de vitres et une inscription sur le mur de la permanence intitulée : « G7 envie de tout péter #AMAZONIE ».https://t.co/EkxuAWt5ce — Huguette Tiegna (@HuguetteLREM46) 25 août 2019

C'est une nouvelle dégradation d'une permanence de député la République en marche : le local de Huguette Tiegna, députée du Lot, a été déterioré dans la nuit de samedi à dimanche à Figeac. Depuis quelques semaines, plusieurs permanences en France ont été vandalisées, notamment pas des militants anti Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et plusieurs pays d'Amérique latine.Dans cette permanence du Lot, une vitre a été cassée et les malfaiteurs ont également tagué une inscription sur le mur : "G7 envie de tout péter #AMAZONIE", vraisemblablement en référence au G7 qui se tient actuellement à Biarritz, et aux incendies qui ravagent la forêt amazonienne.Ce sont les gendarmes qui ont découvert les dégradations. Ils patrouillaient à Figeac, vers 2h30 du matin, quand ils ont entendu un bruit de vitre cassée. Ils sont intervenus tout de suite et ont pu interpeller un des suspects.Dans un communiqué, Huguette Tiegna a condamné "fermement cette nouvelle violence", estimant qu'elle "ne résoudra en rien les problèmes de notre planète". Aucun autre dégât n'est à déplorer à l'intérieur du local.