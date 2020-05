LOZERE : Des empreintes de dinosaures géants découvertes sur le plafond d’une grotte

Des traces remarquablement conservées

Occitanopodus, un nouveau type de trace de dinosaures révélé par les chercheurs en Lozère / © Photo Rémi Flament

Squelette d'un Diplodocus dans un musée de Belfast / © MAXPPP/Brian Lawless

Jurassic feet : mais pourquoi donc des pas au plafond?

Il faut poursuivre les missions car y en a certainement d’autres à découvrir dans les environs, à condition bien sûr d’avoir l’œil !

C’est une cavité bien connue sur les hauts plateaux de la Lozère, près de Sainte-Enimie. Une grotte fréquentée par beaucoup d’apprentis spéléologues. Il faut descendre à 500 m sous terre, ramper pendant une heure dans un labyrinthe de boyaux (utilisables uniquement en saison sèche), et Castelbouc révèle ses joyaux.Nous sommes en 2015.et son équipe décident de passer au peigne fin cette cavité, et en scrutant le plafond : surprise !!!« Il y a des centaines de personnes qui fréquentent ce lieu, mais personne ne l’avait jamais vraiment regardé en levant les yeux. Et les lampes des frontales ne permettent pas de bien voir »En cette fin décembre, c’est Noël avant l’heure : ils découvrent de grandes empreintes. Certaines fontDu jamais vu !Ils comprennent qu’ils ont affaire à de très gros dinosaures, et vont revenir plusieurs fois pour poursuivre leurs recherches menées par l’ Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc et le Laboratoire Biogéosciences (Université de Bourgogne).Un article complet vient d’être publié dans une revue internationale de référence, leJournal of Vertabrate Paleontology.Les chercheurs ont retrouvé trois pistes, qui indiquent que deux à trois individus sont passés. Certaines empreintes de pas sont extrêmement bien préservées avec desLe travail des paléontologues a donc permis dedécrire un nouveau type de trace qu’ils ont nommé, en référence à l’Occitanie !Ces traces datent du, il y a environ. Elles ont été laissées par des dinosaures quadrupèdes et herbivores de la famille descomme les fameuxSelon les scientifiques, ces animaux étaient probablement desdont la longueur dépassaitet qui pouvaient peser jusqu’àJean-David Moreau a aussi analysé les sédiments pour comprendre quel paysage se trouvait à l’époque à cet endroit : fossiles, branches, et petites dents de poissons… Nos dinosaures lozériens vivaient au bord de la mer, sur le littoral d’une lagune bordée par une forêt de conifères !Alors pas de méprise, les dinosaures ne marchaient pas la tête à l’envers !En fait, ils ontPuis des millions d’années après, une grotte s’est creusée en-dessous. C’est donc le dessous de la plage que l’on voit, l’envers des empreintes.Certes, depuis près d’un siècle, la région des Grands Causses a déjà livré de nombreuses empreintes de pas de dinosaures (appartenant plutôt à des petits carnivores). Mais jamais de cette taille ni de ce type.Pour Jean-David Moreau, qui préside l’Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc (A.P.H.P.L)