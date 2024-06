SECHERESSE. "Cela faisait des mois qu'on s'angoissait" : à Barcelone, la pluie tant attendue a permis la levée de l'état d'urgence

Après trois ans, Barcelone et sa région tournent enfin le dos à une sécheresse historique. Il a plu en abondance ces mois de mai et juin, si bien que les autorités catalanes ont pris la décision de lever l’état d’urgence. À Barcelone, la nature reprend ses droits

A Barcelone, les massifs fleuris et l'herbe d'un vert éclatant ravivent le moral des habitants après trois ans de sécheresse. • © Romane Sabathier

Des jardins en fleurs, des pelouses d'un vert éclatant, une nature en pleine effervescence : Barcelone revient de loin. La capitale catalane a complètement changé d'aspect ces dernières semaines après les pluies abondantes qui se sont abattues sur la Catalogne. Des précipitations qui ont certes généré des inondations et plusieurs dégâts dus à la grêle. Mais en règle générale, on peut parler de soulagement pour les habitants.



C'est une véritable libération. Cela faisait des mois qu'on s'angoissait. Il ne pleuvait pas, les réservoirs d'eau étaient au plus bas. On surveillait les niveaux chaque jour. Tout ça a, un peu, disparu. Habitant de Barcelone

Plus au nord, au pied des Pyrénées, le lit des rivières s'est à nouveau rempli, les cascades coulent de nouveau, presque comme par enchantement. En trois mois, le niveau des réservoirs d’eau qui approvisionnent la région catalane est remonté de 14 à 40%.

Observatoire astronomique et météorologique Fabra de Barcelone • © Romane Sabathier

Depuis l'observatoire Fabra, sur les hauteurs de Barcelone, des météorologues ont pour mission de mesurer les précipitations. À l’aide de différents instruments, ils calculent l'intensité des pluies. Après trois ans de sécheresse, Carles Nerin, météorologue constate que la situation s'est nettement améliorée.

Lors des 6 derniers mois, il a plu davantage que pendant toute l'année 2023. Il était alors tombé 300 litres d'eau au m² Cette année, sur les 6 premiers mois, on en est déjà à 363 litres. Carles Nerin, météorologue Observatoire Fabra de Barcelone

Les barcelonais retrouvent le plaisir de flâner dans les parcs. • © Romane Sabathier

Petit à petit, la Catalogne tourne le dos à la sécheresse. En tout cas, c'est ce que tout le monde espère. Le gouvernement de la Generalitat se montre confiant et en ce début de saison estivale a pris la décision d'abaisser le niveau d'état d'urgence. La plupart des restrictions ont été levées. Les jardins publics sont à nouveau arrosés, les hôtels, les campings et les particuliers peuvent à nouveau remplir leurs piscines en toute légalité.

Levée des restrictions en eau en Catalogne, à l'aube de la saison estivale, les piscines peuvent être remplies en toute légalité. • © Romane Sabathier

Malgré cette embellie météo, la page sécheresse est loin d'être tournée et les autorités se veulent prudentes. Les habitants doivent poursuivre leurs effort. Beaucoup comme Jordi restent conscients de la fragilité de la situation. "On doit continuer à faire attention. Mais bon, depuis plusieurs années déjà les gens ont une consommation d'eau assez raisonnable".

Avec les pluies de ces dernières semaines, Barcelone et la Catalogne sont transformées. C'est le retour du vert. • © Romane Sabathier

Barcelone ne fera donc pas, pour l'instant, venir de l'eau par bateau et elle ne coupera pas non plus l'eau du robinet cet été. En revanche, les investissements concernant la construction de nouvelles usines de dessalement d’eau de mer restent d’actualité. Une carte joker qui vise à anticiper de futures sécheresses.

Écrit en collaboration avec Henry Villetard de Laguérie.