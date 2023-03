SNCF : Perpignan desservi par le TGV low-cost Ouigo au départ de Paris dès le lundi 27 mars

Le TGV low-cost Ouigo desservira la ville de Perpignan dès le lundi 27 mars, indique la SNCF ce vendredi. Un aller-retour quotidien permettra de relier la gare de Lyon, à Paris, à la préfecture des Pyrénées-Orientales.

La SNCF va prolonger à partir de lundi un Ouigo Paris-Montpellier jusqu'à Perpignan, nouvelle étape d'une politique d'extension de son TGV low-cost, a-t-elle indiqué vendredi.

Cet aller-retour journalier permettra de relier la Gare de Lyon, à Paris, à Perpignan, en 5 heures 01 à l'aller et 5 heures 18 au retour, via Valence TGV, Nîmes-Pont du Gard, Montpellier Sud de France, Sète, Agde, Béziers et Narbonne.

SNCF Voyageurs met en vente les billets à partir de 19 euros. Départ de Paris à 08H23 pour une arrivée au centre du monde de Salvador Dali à 13H24, et retour à 15H04 pour arriver à Paris à 20H22.

Pour le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, le TGV low-cost Ouigo est "un succès", avec plus de 110 millions de voyages en dix ans.

Régulièrement, nous ajoutons des destinations. (...) Notre objectif est que, en 2025, 25% de notre trafic grande vitesse en France soit réalisé par les Ouigo, contre 20% actuellement. Christophe Fanichet, PDG de SNCF voyageurs, dans une interview aux Echos vendredi.

La fin de travaux au nord d'Orléans va parallèlement permettre, toujours à partir de lundi, de remettre en circulation du dixième aller-retour quotidien entre Paris et Limoges. "Il en découle une répartition plus équilibrée de l'offre proposée tout au long de la journée, ainsi que des arrêts supplémentaires dans 8 gares de cette ligne et dans chaque sens", a indiqué SNCF Voyageurs.

Ecrit avec l'AFP.