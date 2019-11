En soutien aux leaders catalans emprisonnés, des manifestants bloquent les axes routiers au niveau du Perthus

Les autoroutes A9 et AP7 sont fermées dans les deux sens de circulation au niveau du Perthus en raison des manifestations des indépendantistes catalans - 11 novembre 2019 / © FTV -D.Beraulht

Els concentrats despleguen cartells com el dia de l’aeroport amb “Tothom a la Junquera” i han muntat un escenari just davant, a la A9, part francesa de la frontera pic.twitter.com/5s7INxci5l — Lluís Tovar (@lluistovar6) November 11, 2019

#A9, en raison de manifestations, l'autoroute est coupée ❌ en direction de l'Espagne au Perthus. ⛔️Sortie obligatoire au Boulou (n°43), ➡️sortie conseillée à Perpignan Sud (n°42).@A9Trafic @Radio1077 @PrefetOccitanie — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) November 11, 2019

Protester contre la condamnation des leaders catalans

Les manifestants ont répondu à l'appel du mouvement citoyen Tsunami Démocratique - 11 novembre 2019 / © FTV - D.Berault

#A9 bloquée. Une mobilisation de ⁦@tsunami_dem⁩ très organisée. Une estrade est en cours de montage et des vivres sont livrés. Ce blocage devrait durer 3 jours! pic.twitter.com/bu6F3okEsB — Celine Llambrich (@llambrich1) November 11, 2019

Depuis 8h30 ce lundi 11 novembre, en réponse à l'appel du mouvement citoyen tsunami démocratique , le mouvement à l'origine des grosses manifestations indépendantistes en Catalogne, plusieurs centaines de manifestants bloquent les axes routiers au niveau du Perthus à la frontière espagnole.L’autoroute A9 et dans sa prolongation l’AP7, l’autoroute côté Espagne sont coupées dans les deux sens de circulation.Les manifestants se sont réunis très tôt ce matin pour bloquer ces axes autoroutiers. Ils ont installé des tables, des chaises et bloquent complètement la route.Plusieurs centaines d'automobilistes se retrouvent coincés sur l'autoroute, des dizaines de kilomètres de bouchons sont à constater de part et d'autres de la frontière espagnole.Vinci Autoroutes a mis en place des déviations et conseille aux voyageurs de sortir le plus tôt possible au niveau de Perpignan Sud.L’opération est lancée pour trois jours et devrait donc durer jusqu'à mercredi. L’objectif est de maintenir une pression pour protester contre la condamnation des neufs leaders indépendantistes condamnés le 14 octobre dernier de 9 à 13 ans de prison.Ces manifestations interviennent au lendemain des élections législatives en Espagne. Le résultat de ces élections montrent bien la colère et la mobilisation des indépendantistes.Le Parti socialiste espagnol (PSOE) est arrivé en tête des élections législatives avec 28% des voix. Avec 120 élus, il conserve presque le même nombre de sièges au Parlement que lors du précédent scrutin, en avril dernier (123).Avec 21% des voix, les conservateurs du Parti Populaire comptent 88 sièges. Le parti d'extrême droite Vox, entré au Parlement en avril avec 24 sièges, en devient la troisième force, avec 52 sièges (15%).Le bloc indépendantiste enverra un nombre record de députés à Madrid : 23. En nombre de voix, avec près de 1,6 million de votes, le bloc indépendantiste montre à quel point il reste mobilisé et que l'élection n'aura rien réglé du conflit entre l'Espagne et la Catalogne.