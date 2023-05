Violent incendie près de Perpignan, 300 personnes évacuées, le feu attisé par des rafales de tramontane à plus de 80 km/h

Un incendie a éclaté en tout début d'après-midi près du marché Saint-Charles à Perpignan. Les conditions sont particulièrement délicates depuis hier avec des rafales de vent à plus de 80 km/h et une végétation particulièrement sèche. 300 personnes ont déjà été évacuées.

Un feu de végétation a éclaté ce mardi 16 mai en début d'après-midi à Perpignan. Les flammes progressent rapidement à cause d'un fort vent. 300 personnes ont déjà été évacuées.

L'incendie a éclaté peu après 14 heures, le long des avenues de Barcelone et de Lisbonne, près du marché de Saint-Charles, le plus gros pôle économique de la ville de Perpignan. Les flammes sont attisées par une tramontane avec des rafales soufflant à plus de 80km/h. Le feu aurait déjà parcouru 3 hectares.

L’incendie est descendu dans le lit du fleuve Têt où, en raison de la sécheresse, l’eau a cédé la place aux roseaux offrant ainsi un combustible de choix.

70 pompiers sont sur place. Un hélicoptère bombardier d’eau pourrait être envoyé sur en renfort mais la présence de nombreux câbles électrique complique considérablement les choses.

Plus d'informations à venir...