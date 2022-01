Une messe à la mémoire de Delphine Jubillar réunit une centaine de personne à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi

Samedi 8 janvier 2022, une centaine de personnes a participé à la messe organisée en hommage à Delphine Jubillar, l'infirmière disparue en décembre 2020.

La cérémonie, organisée par un membre de la famille de Delphine Jubillar, a démarré à 16 heures, à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Une centaine de personnes y ont participé.

Cela fait plus d'un an maintenant que la trentenaire, infirmière à Albi et mère de deux jeunes enfants, a disparu de son domicile de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. La jeune femme était en instance de divorce d'avec son mari Cédric. Lequel est le principal suspect dans cette affaire de disparition inexpliquée.

Cédric Jubillar a été mis en examen pour le meurtre de son épouse dont on n'a pas retrouvé le corps malgré les très importantes recherches entreprises. Il est en détention provisoire près de Toulouse depuis le 18 juin 2021 et ne cesse de clamer son innocence.

Après trois refus de la justice de le libérer, sa demande de remise en liberté sera à nouveau examinée en appel, le 11 janvier prochain, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse.