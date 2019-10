Glyphosate : 66 pisseurs volontaires déposent plainte au tribunal de Castres dans le Tarn

Les pisseurs involontaires sur les marches du palais de justice de Castres ce lundi matin. / © Hélène Jacques/FTV

3,42 microgrammes/litre

Je ne m'attendais pas à ce palmarès... ce qui m'inquiète c'est que je vis à la campagne, j'ai une vie plutôt saine et j'ai la chance d'acheter des produits bio.





La campagne de recherche de glyphosate dans les urines se poursuit dans plus de 70 départements en France.Ce lundi matin à Castres (Tarn), 66 volontaires au test de dépistage urinaire ont déposé plainte auprès du tribunal suite aux analyses effectuées en avril dernier.Les résultats sont sans équivoque : 100% des prélèvements se sont révélés positifs à la présence de la molécule herbicide.Un taux très élevé dépisté chez un pisseur tarnais, surpris par ce record.Interviewé sur les marches du palais de justice de Castres, Christian Rougé confie son étonnement :





Christian et les 65 autres volontaires ont déposé individuellement leur plainte auprès du procureur de la République de Castres.



Ces plaintes pour pour "mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée et atteinte à l’environnement" iront grossir le très conséquent dossier jugé au Pôle Santé Publique du Tribunal de Grande Instance de Paris.



Pour Christian Rougé :

Pas question de me laisser faire, je porte plainte pour que les choses évoluent pour nos enfants et nos petits-enfants.



En avril 2018 la campagne de recherche de glyphosate dans les urines débutait dans le département de l'Ariège.

Glyphosate : quel est le seuil autorisé ? Le seuil autorisé dans l’eau potable en France étant de 0,1 µg/l.

Les personnes prélevées ont jusqu’à 35 fois plus de glyphosate dans leurs urines que le taux légal dans l’eau.

La moyenne des concentrations des personnes testées est 15 fois supérieure à ce taux légal (soit 1,5 µg/l).

Elle offre à chacun la possibilité de tester le taux de pesticide présent dans ses urines et de porter plainte contre les fabricants et les responsables du maintien de ce produit sur le marché, si le taux s'avère positif.Depuis le début de la campagne, tous les prélèvements effectués sur les pisseurs et pisseuses volontaires ont révélé la présence systématique de glyphosate dans leurs urines.Les taux allant jusqu’à 3,5 microgrammes par litre (µg/l).