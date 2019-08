Essonne : un train percute une voiture stoppée en pleine voie, après le malaise d’une automobiliste

#accident Suite incident #RERD à @Montgeron : une conductrice faisait un malaise et venait finir sa course sur les voies. Les occupants ont quitté le véhicule avant la collision. Circulation stoppée dans les deux sens. @sdis91 @Prefet91 @SNCF @Actu_Transilien @RERD_SNCF pic.twitter.com/5oHJhkeruA — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) 6 août 2019

Des centaines de voyageurs évacués

Les conséquences de l’incident, vu la violence de la collision et l’état ravagé de la voiture, auraient pu être dramatiques. Un train a percuté un véhicule stoppé en pleine voie, ce mardi en début d’après-midi à proximité de la gare de Montgeron – Crosne, en Essonne.Comme l’explique la police nationale sur Twitter, la conductrice au volant de la voiture a fait un malaise, finissant sa course sur les rails. Les occupants ont quitté le véhicule avant la collision, et le crash n’a heureusement pas fait de victime.L’incident a causé une interruption de la circulation, avant une reprise partielle en marche lente du trafic en cours d’après-midi peu avant 17 heures. Des centaines de passagers du RER ont par ailleurs été évacués, et orientés vers des bus pour prendre la direction de la gare de Villeneuve-Saint-Georges.Comme le rapporte la SNCF , la circulation des trains a justement été momentanément stoppée entre Villeneuve-Saint-Georges et Combs-la-Ville dans les deux sens de circulation, avant la reprise. « Nos équipes et les différents intervenants œuvrent pour évacuer le véhicule afin de permettre une reprise des circulations au plus vite sur tout ou partie des voies », avait par ailleurs expliqué la société.