Une fille de Marine Le Pen frappée lors d'une bagarre à Nanterre

L'une des deux filles de Marine Le Pen a été frappée lors d'une bagarre qui s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi à Nanterre, sans que l'on sache dans l'immédiat la cause du différend, selon des sources policières.



Les faits se sont déroulés vers 2h40 du matin, à la sortie d'un bowling place Nelson-Mandela, à deux pas de la préfecture et du tribunal de Nanterre. La fille de la présidente du Rassemblement national, âgée de 19 ans et son cousin de 18 ans ont été frappés au visage, selon l'une de ces sources. La jeune femme, qui a reçu des coups de poing, a été transportée par les pompiers à l'hôpital pour une fracture du nez, indique une autre source policière.



Deux hommes, âgés de 32 et 47 ans, ont aussitôt été interpellés et placés en garde à vue au commissariat de Nanterre, chargé de l'enquête. Le cousin de la jeune femme a porté plainte dans la nuit. Celle-ci est attendue dans la journée pour faire de même.