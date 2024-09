Agression homophobe soupçonnée : quatre personnes jugées en comparution immédiate ce lundi

Un homme et son conjoint ont été agressés dans la nuit de vendredi à samedi à Paris. L'un d'eux a été blessé à la tête. Les auteurs présumés de l'agression comparaîtront devant la justice dès ce lundi.

Quatre personnes doivent être jugées en comparution immédiate lundi à Paris, soupçonnées d'avoir agressé, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la capitale, un homme et son conjoint en raison de leur orientation sexuelle, a indiqué dimanche le parquet.

Les quatre individus sont soupçonnés d'avoir blessé un homme à la tête avec un coup de tesson de bouteille sur le canal Saint-Martin, dans le Xe arrondissement de Paris.Son conjoint présentait également des lésions de la peau, et avait également été transporté à l'hôpital pour des soins.

Reconnus par un témoin, les mis en causes avaient été interpellés une heure après les faits et placés en garde à vue au commissariat du 10e arrondissement.Ils ont été déférés dimanche soir pour être jugés lundi en comparution immédiate pour "violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises en réunion avec arme et en raison de l'orientation sexuelle".