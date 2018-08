Carnet rose : des bébés jaguars et fossas sont nés au Parc zoologique de Paris

Jaguars, fossas, deux espèces menacées

Un bébé jaguar né au zoo de Vincennes. / © MNHN/F.-G. Grandin

Déforestation

Les trois petits fossas du zoo de Vincennes. / © MNHN/F.-G. Grandin

Un petit fossa, né au zoo de Vincennes. / © MNHN/F.-G. Grandin

De nouvelles petites boules de poils sont présentés au public ce vendredi au. Trois bébéset deux petitssont nés les 8 juin et 7 juillet derniers auzoo du bois de Vincennes, vont venir gambader sous les yeux des visiteurs.et, les deux femelles, sont issus du couple formé par le mâle, 8 ans, et, 5 ans, arrivés de Pologne en 2014. Les naissances de jaguars en captivité ne sont pas forcément exceptionnelles. Mais la reproduction de cette espèce, gérée par des plans d'élevage européens, est particulièrement encadrée : huit couples de jaguars, dans huit zoos, ont eu le droit de se reproduire cette année.La naissance deet, deux mâles et une femelle, reste plus exceptionnelle. Cet animal endémique de Madagascar reste peu répandu sur la planète. On estime àvivant aujourd'hui dans la nature. Ce grand carnivore, prédateur originel de l'île, est une "espèce vulnérable", selon l' Union internationale pour la conservation de la nature , explique, directeur scientifique du Parc zoologique de Paris."Le fossa est principalement menacée par la déforestation, qui compromet son environnement naturel", ajoute. Il est également victime de la chasse, pratiquée par certains éleveurs de Madagascar.Une fois présenté au public du zoo, les trois petits fossas passeront un à deux ans dans les murs de Vincennes, avant de prendre le chemin d'autres parcs zoologiques. Le temps d'apprendre la vie de fossa.