“Les chasseurs, premiers écologistes de France ?” : quand la RATP censure les pubs dans le métro parisien

La publicité de la Fédération nationale des chasseurs dans le métro #coucounicolas pic.twitter.com/cCX6iuFAof — François Vignal (@francoisvi) 31 août 2018

Une pub basée sur un sondage des Grandes Gueules

En 2015, la polémique autour des « Chrétiens d’Orient »

En 2012, Stéphane Guillon et Nicolas Sarkozy

En 2012, la cigarette du film Gainsbourg, vie héroïque

"Les chasseurs, premiers écologistes de France" ou "" Posée comme ça, la différence peut sembler anodine, et pourtant la modification a son importance dans les couloirs et les stations de métro.Contrairement aux messages affichés en province, les pubs payées par la Fédération des chasseurs affichent un point d’interrogation dans les sous-sols de capitale. Une modification imposée par la régie des transports de la, selon nos confrères du Parisien La RATP a en fait pris la décision de faire modifier les affiches, suite aux recommandations de l'(ARPP).L’institution, sceptique quant à l’affirmation formulée dans la pub, est en effet consultée systématiquement par Médiatransports pour les campagnes de communication évoquant les thèmes de l'environnement et le développement durable ; et ce, depuis la signature d’une charte spécifique avecen 2008.Et c’est donc l'ARPP – jugeant le slogan trop peu étayé par des preuves – qui a pris contact avec l’annonceur pour modifier les publicités diffusées dans le métro. Les chasseurs, qui ont basé leur campagne de « premiers écologistes de France » sur un sondage réalisé auprès des auditeurs du talk-showsur, ont en réaction dénoncé « un excès de prudence », pour reprendre les mots du président de leur Fédération,Ce n’est évidemment pas la première fois que des campagnes de communication se retrouvent censurées – modifiées, voire même interdites –, par la RATP. Retour sur trois polémiques récentes.Le groupevoit 250 affiches pour l’un de leurs concerts refusées par la régie publicitaire à cause d'une mention «», peuple réprimé par le groupe Etat Islamique ; une censure justifiée par le « principe de neutralité du service public ». Pour calmer la polémique, la RATP finit par proposer une nouvelle campagne, remplaçant l’expression « Chrétiens d’Orient » par « L’Œuvre d’Orient ».D’abord affichée dans un premier temps , une campagne de pub faisant la promo d’un spectacle de l’humoristeest vite retirée : le slogan « En 2012, Stéphane Guillon s’en va aussi », référence à la fin de mandat du président, ne passe pas. L’explication : la RATP doit « s’abstenir de toute communication à caractère politique ».Sur l’affiche,, l’acteur principal du long-métrage de, respire une bouffée de fumée, sans pour autant que l'on puisse voir une cigarette à son bec. La RATP y voit une pub déguisée en faveur du tabac, et décide de censurer le visuel. La campagne de promotion sera relancée plus tard dans le métro, mais modifiée, sans la bouffée de fumée.