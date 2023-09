Fin des carnets de tickets de métro en carton : quelles sont les alternatives ?

A partir de ce jeudi, les carnets de tickets de métro en carton seront définitivement supprimés de toutes les stations en région parisienne. Tour d'horizon des alternatives possibles.

Cette fois, c'est bel et bien terminé. Il n'y aura plus de carnets de tickets de métro en carton dans les stations franciliennes à partir de ce jeudi. Depuis octobre 2021, ils avaient déjà disparu dans près de 280 stations du réseau RATP. Cette dernière étape concernait des arrêts des lignes 1 et 13.

Mais de nombreuses alternatives existent pour se procurer des tickets de manière dématérialisée.

Des offres adaptées

Pour les voyageurs fréquents, il y a le Pass Navigo Liberté +. Celui-ci permet de voyager librement sur tout le réseau sauf le RER. Ses détenteurs ont droit à un nombre de trajets illimités. Les voyageurs valident leur Navigo à chaque passage et sont prélevés le mois suivant seulement sur les trajets effectués.

Pour les voyageurs occasionnels, le Pass Navigo Easy permet de circuler sur le réseau "en chargeant différents types de transport", explique Île-de-France Mobilités (IDFM). Celui-ci est rechargeable. Il permet d'acheter des tickets de métro à l'unité et des carnets. Ses détenteurs peuvent également acheter des tickets pour les bus dans les aéroports d'Orly et Roissy. Enfin, ils peuvent se procurer des titres spéciaux comme le Navigo Jour qui permet de voyager sur une journée.

Pour les utilisateurs du bus, les tickets sont achetables par SMS au prix de 2 euros. Ceux-ci sont valables pour un seul trajet sans correspondance. Certains smartphones permet l'achat direct de titres de transport.

La dématérialisation : un "geste écologique" selon IDFM

Selon IDFM, cette dématérialisation est un "geste écologique." L'autorité organisatrice des transports franciliens explique qu'un ticket en carton "met entre un et deux ans à se dégrader." En utilisant moins de papier, elle compte également produire moins de déchets. IDFM estime que "des millions de tickets sont jetés à terre" chaque année.

Cette dématérialisation a également un aspect pratique. IDFM souhaite réduire le temps d'attente dans les stations grâce aux tickets rechargeables. La société y voit également une offre plus respectueuse des gestes sanitaires avec la généralisation du sans-contact.

Enfin, le carnet chargé sur Navigo Liberté + est moins cher que celui en carton. Une ristourne de deux euros tous les 10 trajets.

Sur son site internet, IDFM précise qu'il sera possible de continuer d'utiliser les carnets que vous possédez déjà. Et si les carnets en carton ne sont plus accessibles à la vente, les tickets uniques le seront encore jusqu'à fin 2024 pour faciliter les déplacements durant les JO de Paris.