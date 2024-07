Flamme olympique : Tour Eiffel, République, Insep... ce qu'il faut retenir du passage de la flamme à Paris

Pour sa deuxième journée dans la capitale, la flamme olympique a sillonné plusieurs lieux symboliques. Partie de la Porte de la Chapelle, elle a rejoint la place de la République en passant notamment par l'Insep et la tour Eiffel.

Les Parisiens étaient au rendez-vous ce lundi pour le passage de la flamme olympique. Après le Trocadéro, Roland-Garros, le Moulin rouge et les Champs-Elysées, la flamme a continué sa traversée parisienne ce lundi après-midi. À 16 heures, la flamme est passée place d'Italie avant de rejoindre le parc des Buttes Chaumont, dans le 19e arrondissement. La foule était nombreuse dans le cinquième plus grand espace vert de la capitale, où un pique-nique géant était organisé un peu plus tôt.

durée de la vidéo : 00h01mn00s Le boxeur Souleymane Cissokho a porté la flamme aux Buttes Chaumont. • ©france.tv Paris 2024

Aux Buttes Chaumont, la flamme a fait un crochet sur le pont menant à l'île du Belvédère, relayée par le boxeur Souleymane Cissokho, médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016. "Beaucoup d'émotions, je vis vraiment un moment unique. Avant de porter la flamme j'avais limite les larmes aux yeux", confiait-il au micro de Franceinfo.

Un passage remarqué à l'Insep

La flamme a ensuite pris la direction du 13e arrondissement, où elle est partie de la mairie. Elle est passée boulevard Auriol, avant de rejoindre l'Avenue Pierre-Mendès France et de traverser le pont Charles de Gaulle, à côté de la gare d'Austerlitz. La flamme est arrivée quai de la Rapée.

À seulement onze jours du début des Jeux, la flamme a ensuite fait un passage à l'Insep, devenu le camp de base de la délégation olympique et paralympique française. Dans le 12e arrondissement, Jean-François Lamour, ancien ministre et escrimeur, a transmis la flamme au directeur général de l'Insep Fabien Canu avant de passer dans les mains de plusieurs sportifs.

durée de la vidéo : 00h01mn00s La flamme est passée à l'Insep. • ©France TV Paris 2024

Cette étape à l'Insep s'est terminée dans le stade d'athlétisme Marie-José Perec, portée par Samir Aït Saïd, gymnaste et porte-drapeau aux Jeux de Tokyo. C'est là que Tony Estanguet, Jackson Richardson, Marie-José Perec, Laura Flessel, Michaël Jeremiasz, Béatrice Hess, Christine Caron ou encore David Douillet se sont successivement donnés la torche, sous les applaudissements. Lors de la photo officielle, les porteurs ont entonné en chœur la Marseillaise.

🔥 #Paris2024 | Porte-drapeau de l'équipe de France lors des Jeux olympiques de Tokyo, Samir Aït-Saïd est à l'honneur et porte la flamme aujourd'hui à l'INSEP !



📺 Suivez le direct sur notre chaine : https://t.co/l0t23Uj5DQ pic.twitter.com/BmBbkPlxLD — francetvsport (@francetvsport) July 15, 2024

Direction la Dame de fer

La flamme s'est ensuite élancée vers le 20e arrondissement en direction du boulevard des Maréchaux, en passant par la place de la Bastille et la place Gambetta. Parmi les porteurs de la flamme se trouvaient la boxeuse et écrivaine Aya Cissoko.

durée de la vidéo : 00h00mn59s Le perchiste Renaud Lavillenie porteur de la flamme sur la Tour Eiffel. • ©france.tv Paris 2024

Vers 19h30, la flamme olympique a retrouvé la tour Eiffel, brandie par le perchiste Renaud Lavillenie depuis le premier étage de la Dame de fer. Le chef du restaurant du Jules Verne a ensuite gravi les marches qui mènent au deuxième étage. C'est là que la judokate double médaillée d'or, Clarisse Agbegnenou, a brandi la flamme depuis le sommet de la tour.

durée de la vidéo : 00h01mn11s Clarisse Agbegnenou a brandi la flamme au sommet de la tour Eiffel. • ©france.tv Paris 2024

Vers 20 heures, la flamme olympique a entamé son sprint final en passant par des quartiers plus populaires comme Belleville. Direction place de la République, où 30 000 personnes attendaient son arrivée et le début du concert. Un moment d'émotion et de joie pour Tiziri et Amine, interrogés au micro de France 3 Paris : "On est très contents de pouvoir assister à un événement historique. C'est émouvant de voir que les gens sortent du moment de crise qu'on vient de vivre."

Tiziri et Amine sont venus assister au spectacle à République. • © Toky Nirhy-Lanto

Le handballeur Nicola Karabatic a été le dernier relayeur de cette flamme. Il a allumé le chaudron sous les yeux de Tony Estanguet ainsi que de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

durée de la vidéo : 00h00mn56s Nicola Karabatic allume le chaudron à l'issue du premier passage de la flamme à Paris. • ©france.tv Paris 2024

La flamme olympique repartira dès le 17 juillet direction Château-Thierry avant de revenir en Île-de-France dès vendredi, où elle passera notamment à Cergy et Pontoise.

