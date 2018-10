Gare du Nord : arrêt du trafic pour travaux samedi 20 octobre... Les conseils à suivre

Des travaux exceptionnels doivent avoir lieu ce jour-là. Une nouvelle tour de contrôle sera installée à Saint-Denis pour commander les 13 postes d'aiguillages. Ils commandent les 1300 trains qui convergent chaque jour vers la Gare du Nord. Cela représente 10% du trafic ferroviaire français.Les 300 agents mobilisés auront 19 heures pour passer au nouveau système de pilotage. Il doit fluidifier le trafic et faciliter le traitement des incidents de circulation. Un investissement de 125 millions d'euros.

Circulation interrompue sur les RER B et D

Les lignes H et K du transilien impactées

Les grandes lignes à l'arrêt toute la nuit

: avant 19h, trafic interrompu entre Châtelet-Les Halles et Le Bourget. A partir de 19h sur la partie nord de la ligne de Châtelet-Les Halles à l'aéroport de Roissy et Mitry-Claye. Des bus de substitution seront mis en place au départ de Bobigny Pablo Picasso (ligne 5).: trafic interrompu jusqu'à 20h30 entre Gare de Lyon et Gare du Nord, à partir de 20h30 entre Gare de Lyon et Creil. Les arrêts Stade de France et Stains ne seront pas desservis. Là aussi, des bus seront déployés au départ de St Denis Université (ligne 13).: trafic interrompu jusqu'à 20h30 de Gare du Nord à Saint-Denis, puis à partir de 20h30 jusqu'à Ermont-Eaubonne et Sarcelles-Saint-Brice. Bus de remplacement au départ de Front Populaire (ligne 12).: aucun train jusqu'à 19h de Gare du Nord à Mitry-Claye, puis le soir jusqu'à Crépy-en-Valois. Bus de substitution au départ de Paris Nord.Les temps de parcours seront cependant rallongés. La SNCF conseille aux voyageurs de reporter leurs déplacements.Pour les trains grandes lignes, ni départ ni arrivée dans la soirée. Le trafic sera interrompu à partir de 20h30.