100 Autolib’ d’occasion vendues en une matinée, après la fin du service d'autopartage à Paris

Des #bluecar d’#autolib dans l’attente d’un nouveau destin à Romorantin où les acheteurs potentiels patientent... pic.twitter.com/ZXLDXozC57 — Antoine Boudet (@ABoudet) 10 novembre 2018

3.700 euros pour 100.000 kilomètres au compteur en moyenne, et quelques éraflures

Le service après-vente peut-être géré par Bolloré

Certains sont arrivés pour la vente dès 4h du matin, sous leur parapluie et malgré le mauvais temps, et d’autres ont carrément dormi sur le parking. Tous, avec la même idée en tête : tenter d’acheter uned’occasion, après la fin du service d’autopartage à Paris et dans la banlieue francilienne en août dernier.La vente à proprement parler, elle, a commencé à 10h. Alors que la file d’attente rassemblait, lesont été bien rapidement vendues. Les organisateurs ont alors remis 50 autres Autolib’ en vente, mais sans les présenter à leurs acquéreurs qui paieront le prix annoncé, sans les voir.Un effet de masse, sans toutefois aucun débordement :et son garage, qui organise la vente, ont apparemment été « ensevelis » sous les appels téléphoniques. Et pourtant, l'annonce de l’opération remontait à à peine 48 heures.Alors, une bonne affaire, l’Autolib’ ? Les voitures électriques, qui ont roulé en moyenneselon les vendeurs, sont vendues au prix de. Des prototypes en aluminium, avec des sièges en faux cuir gris, lancés après 2011.Bosses, éraflures, rayures… Si les intérieurs ont été à chaque fois nettoyés, l’état de la carrosserie varie ceci dit selon les autos.Les acheteurs comptent en fait faire des économies de carburant en abandonnant l’essence pour leurs déplacements quotidiens, quand d’autres cherchaient à acquérir un second véhicule. Et surtout, les Autolib’ peuvent être rechargées plus facilement que les autres voitures électriques, qui doivent être branchées sur des prises particulières.Le service après-vente devrait être assuré par le groupe, créateur du système Autolib', et son réseauLors du démantèlement du service en région parisienne,ont au total été rapatriées de Paris vers Romorantin, dans l'ancien parking de l'usine Matra. D'autres ventes sont prévues à l’avenir, mais à des prix supérieurs ; entre 4.500 et 4.700 euros.